В России разработали нейросеть для собеседования менеджеров

Учёные из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали умное приложение, которое поможет компаниям и специалистам по подбору персонала улучшить процесс собеседований для менеджеров по продажам. Это приложение использует искусственный интеллект для анализа видеозаписей интервью кандидатов. Специальные алгоритмы оценивают ключевые характеристики и особенности поведения соискателей, помогая идентифицировать лучших кандидатов для этой специфической области.

Работа менеджеров по продажам играет важную роль в экономическом успехе компаний. Поэтому эффективные инструменты для отбора высокопрофессиональных специалистов, которые будут долгосрочно сотрудничать с компанией, имеют большое значение. Новое приложение позволяет соискателям записывать короткие видеопрезентации, где они отвечают на вопросы и представляют себя. Затем эти записи проходят через нейросеть, которая оценивает характеристики личности и применимость кандидата для должности менеджера по продажам.

Первые результаты показали, что приложение достаточно точно сравнивается с оценками, предоставленными реальными специалистами по подбору персонала. Однако для улучшения точности, необходимо расширить объем данных для обучения нейросетей. В настоящее время команда ищет партнёров для дальнейшего развития и внедрения этой автоматизированной системы поддержки решений при найме менеджеров по продажам.