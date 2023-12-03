В России разработали нейросеть, для защиты канализации от кибератак

В Санкт-Петербургском Федеральном исследовательском центре РАН (СПб ФИЦ РАН) учёные создали программу, использующую искусственный интеллект для обеспечения кибербезопасности систем мониторинга водоочистки. Это актуально, так как современные системы водоподготовки и водоочистки становятся все более автоматизированными, что создаёт потенциальные угрозы кибератак. Программа помогает выявлять аномалии в работе автоматизированных систем, своевременно реагировать на них и обеспечивать безопасность водоснабжения для здоровья населения.

Разработанная программа использует методы искусственного интеллекта и нейросеть, способную отличать нормальный режим работы систем водоочистки от ситуаций, связанных с кибератаками. Это важно для обеспечения быстрого реагирования на потенциальные угрозы и предотвращения возможных последствий.

Учёные создали уникальный стенд для сбора и мониторинга данных водоочистных сооружений, который позволяет программе «обучаться» распознавать различные виды кибератак. Эта разработка может быть адаптирована для использования в различных организациях, занимающихся водоочисткой, таких как промышленные предприятия или городские водоканалы.