В России разработали нейросеть-композитора

Компания «Дабл Ю Экспо» из Перми создала новаторскую технологию, основанную на нейронных сетях, способную генерировать музыку в современных жанрах. Об этом сообщили в их пресс-службе. Инженеры компании использовали языки программирования Python и библиотеки машинного обучения TensorFlow и PyTorch для разработки этой технологии. Они обучили нейронную сеть на базе данных, содержащей тысячи популярных музыкальных произведений, а также диалогов сервисных роботов, собранных в ходе общения с людьми по всему миру.

Это не первый раз, когда «Дабл Ю Экспо» представляет инновационные разработки. Ранее компания продемонстрировала человекоподобного робота Арди на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Робот умеет вести беседы, читать стихи и исполнять песни, а также знакомить посетителей с достопримечательностями Пермского края.

Основанная в 2022 году в Перми, компания «Дабл Ю Экспо» является проектом Алексея Южакова, председателя совета директоров Promobot. Основным направлением её деятельности является организация конференций и выставок.