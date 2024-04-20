В России разработали нейросеть, которая оценит этичность законов

Факультет права Высшей школы экономики (ВШЭ) представил новый интернет-портал. Этот портал поможет людям оценивать правовые нормы с точки зрения этики при помощи искусственного интеллекта. По словам декана факультета, Вадима Виноградова, новый ресурс будет доступен всем и может быть полезен для государственных органов.

На этом сайте вы сможете проверить любой закон или правило, которое содержит некоторую этическую составляющую. Авторы проекта провели классификацию законов по разным типам и моральным принципам, таким как забота и справедливость.

Основная идея — понять, зачем законодатель разрешил или запретил то или иное поведение, а не только то, что люди делают. Создатели сайта использовали социологические данные и нейросети, чтобы сделать эту систему автоматизированной и доступной для всех.