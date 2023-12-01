В России разработали нейросеть, которая определяет совместимость людей

В социальной сети Вконтакте появилась новая возможность — использование искусственного интеллекта для определения совместимости между пользователями. Команда CVCODE создала и обучила нейронную сеть, которая анализирует профили пользователей и определяет их характер. Этот новый функционал может оценить совместимость в отношениях или в рабочей команде. Разработчики использовали данные от 2 тысяч пользователей для обучения нейронной сети, а результаты эксперимента доступны в препринте на Researchgate.

CVCODE стремится предоставить точные результаты, опираясь на большие объёмы данных и постоянное обновление своих алгоритмов. Этот инструмент может быть полезен для тех, кто ищет совместимых партнёров в социальной сети, алгоритмы анализируют тексты постов пользователей для определения их характера и совместимости.