В России разработали нейросеть, определяющую стресс по ритму сердца

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» разработали нейросеть, способную анализировать работу сердца и изменения электрических свойств кожи для выявления стресса. Как сообщают представители университета, это новое решение делает диагностику стресса более точной и быстрой.

Когда человек часто сталкивается со стрессом, это оказывает давление на его организм, увеличивая частоту сердечных сокращений и повышая артериальное давление, что, в свою очередь, ухудшает свёртываемость крови. Также стресс вызывает усиленное потоотделение, увеличивая электрическую активность кожи благодаря ионам в поте, которые улучшают проводимость тока.

Новая нейросеть от «ЛЭТИ» анализирует как данные о работе сердца, так и показатели электродермальной активности. По словам Антона Филатова, доцента кафедры математического обеспечения и применения электронных вычислительных машин, их свёрточная нейронная сеть с двумя ветвями может обрабатывать оба типа данных одновременно, что позволяет достичь невероятной точности диагностики стресса — 99,6%.

Текущая версия модели способна определять, когда и как долго человек испытывает стресс. В будущем эта технология может найти применение в неинвазивной диагностике и мониторинге стресса у специалистов с высокой нагрузкой, таких как диспетчеры, пилоты и водители.