В России разработали новейший осколочно-фугасный снаряд

Согласно имеющимся данным, разработка новейшего снаряда велась на протяжении последних трех лет. При этом новинка имеет 122-мм калибр и предназначена для гаубицы Д-30, а также самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика". Также новый снаряд прошел череду испытаний на полигоне Новосибирского НИИ измерительных приборов.

”Это осколочно-фугасный снаряд повышенной точности и мощности. Дальность его полета составляет 15 км, а масса - 21,76 кг”, — говорится в официальном сообщении НГТУ.