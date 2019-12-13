Наука и технологии
Вчера 21:35
В России разработали новейший осколочно-фугасный снаряд
Новый боезапас в ближайшее время передадут вооруженным силам РФ
Пресс-служба Новосибирского государственного технического университета опубликовала сообщение, в котором рассказала, что российские артиллеристы в ближайшее время смогут вооружиться новым осколочно-фугасным снарядом, разработанным специалистами учебного заведения.
Согласно имеющимся данным, разработка новейшего снаряда велась на протяжении последних трех лет. При этом новинка имеет 122-мм калибр и предназначена для гаубицы Д-30, а также самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика". Также новый снаряд прошел череду испытаний на полигоне Новосибирского НИИ измерительных приборов.
”Это осколочно-фугасный снаряд повышенной точности и мощности. Дальность его полета составляет 15 км, а масса - 21,76 кг”, — говорится в официальном сообщении НГТУ.