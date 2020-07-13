В России разработали новейшую систему для обнаружения стелс-техники

Так, специалистам Радиотехнического института им. академика А.Л. Минца удалось мало того что создать новую модель расчета РЛТ движущегося объекта, но при этом и доказать, что она является крайне простой в реализации, несмотря на всю ее эффективность. По словам авторов разработки, новая технология сможет значительно снизить количество ошибок, которые имеют место при пеленгации объектов.

Напомним, что на сегодняшний день одними из самых известных военных разработок, использующих технологию “стелс”, являются американские тактические ударные самолеты F-117, а также бомбардировщики B-2 Spirit.