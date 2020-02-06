В России разработали нового боевого робота

Новый современный боевой модуль, который поддерживает дистанционное управление, был разработан специалистами концерна “Уралвагонзавод”. Новинка представляет из себя пушечно-пулеметный скорострельный модуль, который был создан специально для установки на различных платформах, в числе которых российская боевая машина Т-15 “Армата”. Кроме того, определенную модель разработки можно будет разместить на кораблях малого водоизмещения.

АУ-220М оборудовали 57-мм пушкой, а также интегрированным с ней пулеметом. Что касается сектора огня, то он составляет порядка 360 градусов, в то время как дальность стрельбы достигает 14,5 км, а скорострельность позволяет производить до 80 выстрелов в минуту.