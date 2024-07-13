В России разработали новую модель гребного винта

Учёные из Саратовского государственного технического университета имени Гагарина (СГТУ), создали новую модель гребного винта для современных двигателей морских и речных судов. Этот винт отличается высокой надёжностью и повышенной поверхностной прочностью. В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что новизна разработки подтверждена патентом.

Особенность нового гребного винта в специальном покрытии лопастей, которое устойчиво к кавитации, коррозии и механическим повреждениям. Этого удалось добиться благодаря использованию лазерного излучения для создания покрытия из оксида титана и карбида вольфрама. Такое решение значительно улучшило технические характеристики винта.

Новый винт особенно полезен для судов, работающих в суровых условиях Крайнего Севера, где низкие температуры и лёд быстро изнашивают лопасти. Как отметил один из разработчиков, Игорь Родионов, материалы лопастей должны быть устойчивыми к эрозии, коррозии и механическому износу. Над проектом также работали доценты Ирина Перинская и Любовь Куц.