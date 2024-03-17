В России разработали новую технологию лечения нарушений ритма сердца

Тюменские кардиологи тестируют новый метод лечения нарушений сердечного ритма. Он называется кардионейроаблацией и направлен на устранение влияния нервной системы на сердечный ритм. Этот процесс включает радиочастотное удаление раковых клеток в сердечной ткани.

Исследования проводят эксперты Тюменского кардиологического научного центра. В некоторых случаях кардионейроаблация может быть альтернативой имплантации электрокардиостимуляторов, особенно для пациентов с брадикардиями.

Кардионейроабляция проводится с целью уменьшения влияния нервной системы на сердце. Это может помочь пациентам избежать имплантации электрокардиостимуляторов. Первые операции в Тюменском кардиологическом научном центре прошли успешно, и пациенты находятся под наблюдением для дальнейшей оценки эффективности метода.