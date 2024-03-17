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Наука и технологии
Опубликовано 17 марта 2024, 21:21
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В России разработали новую технологию лечения нарушений ритма сердца

Воздействуя на нервную систему пациента
Тюменские медики разработали технологию лечения одной из причин нарушений ритма сердца

Тюменские кардиологи тестируют новый метод лечения нарушений сердечного ритма. Он называется кардионейроаблацией и направлен на устранение влияния нервной системы на сердечный ритм. Этот процесс включает радиочастотное удаление раковых клеток в сердечной ткани.

Исследования проводят эксперты Тюменского кардиологического научного центра. В некоторых случаях кардионейроаблация может быть альтернативой имплантации электрокардиостимуляторов, особенно для пациентов с брадикардиями.

Кардионейроабляция проводится с целью уменьшения влияния нервной системы на сердце. Это может помочь пациентам избежать имплантации электрокардиостимуляторов. Первые операции в Тюменском кардиологическом научном центре прошли успешно, и пациенты находятся под наблюдением для дальнейшей оценки эффективности метода.