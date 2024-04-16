В России разработали новую технологию создания деталей для квантовых технологий

Недавно команда из Научно-образовательного центра Функциональные Микро/Наносистемы разработала новую технологию создания фотонных интегральных схем (ФИС). Эти схемы имеют минимальные размеры структур в 50 нм и низкие потери оптического сигнала, не превышающие 5 дБ/м в диапазоне телекоммуникационных длин волн.

Фотонные интегральные схемы — это важные элементы для создания оптических, квантовых и нейроморфных процессоров. Они направлены на улучшение систем искусственного интеллекта и вычислительных устройств для Индустрии 4.0.

В основе технологии ФИС, разработанной в НОЦ ФМН, лежат волноводы из нитрида кремния. Это позволяет использовать очень чистые материалы с определёнными оптическими свойствами и производить интегральные потери в высококачественных структурах на уровне 1 дБ/м. Александр Бабурин, руководитель направления интегральной фотоники в НОЦ ФМН, подчеркнул, что эти разработки начались в 2018 году, и выбор нитрида кремния обусловлен его способностью работать с малыми потерями и в широком диапазоне длин волн.