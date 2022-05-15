В России разработали новую вакцину от туберкулёза

По словам учёного, новая вакцина — принципиально новая, предназначенная не только для защиты от тяжёлого протекания болезни, но и для защиты от заражения.

«Это принципиально новая вакцина с новыми свойствами. Если известная нам вакцина БЦЖ защищала детей от тяжёлых случаев заболевания диссеминированным туберкулезом, но не защищала от заражения, то наша вакцина должна защищать от заражения как детей, так и взрослых», — рассказал Гинцбург.

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