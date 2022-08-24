В России разработали новую версию вакцины «Спутник V» для борьбы со штаммами «Дельта» и «Омикрон»

Об этом свидетельствуют испытания: в процессе экспериментов вакцина показала достоверное снижение вирусной нагрузки на лёгкие у животных, заражённых омикрон-штаммом коронавируса BA5. Новая версия препарата учитывает мутацию L-452-R, присутствующую в варианте BA5, но которой нет в варианте BA1.

В центре Гамалеи уверены, что их разработка позволит добиться высоких результатов по предотвращению заболеваемости COVID-19.

К тому же уже разработанные варианты вакцины «Спутник V» показали высокую эффективность против госпитализации от «Омикрона» — 97% и 99,4% против критических случаев при бустировании препаратом «Спутник Лайт» или ревакцинации «Спутник V».