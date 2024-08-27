В России разработали новые наночастицы для лечения рака

Учёные Балтийского федерального университета (БФУ), совместно с международной командой разработали новые композиты на основе золота и магнитных наночастиц, которые могут эффективно бороться с раковыми опухолями. Как выяснили исследователи, эти частицы способны уничтожать до 50% клеток гепатокарциномы после первого сеанса лазерного облучения. Это обнадёживающие результаты, особенно по сравнению с традиционными методами лечения, такими как лучевая терапия и химиотерапия, которые часто повреждают здоровые ткани.

Новый метод называется фототермическая терапия. Он заключается в том, что наночастицы накапливаются в опухолях и нагреваются лазером с определённой частотой и энергией, что приводит к гибели раковых клеток. В процессе исследования БФУ и их коллеги из России, Италии, Сербии и Словении создали композитные наночастицы с золотым ядром и магнитными свойствами для борьбы с гепатокарциномой.

Младший научный сотрудник БФУ, Анна Моторжина, объяснила, что эти наночастицы состоят из золотого ядра, окружённого ферритом кобальта, и покрыты дигидрокафеиновой кислотой для улучшения связи с клетками. Эта комбинация увеличивает эффективность поглощения светового излучения в 1,5 раза. Исследования показали, что после лазерного облучения наноцветы снижали жизнеспособность клеток гепатокарциномы на 42%. Сейчас учёные продолжают изучать свойства этих частиц и тестируют их в других формах, таких как микродиски и нанозвезды.