В России разработали новые сплавы для судостроения

Специалисты из ОДК разработали новые жаропрочные сплавы, устойчивые к коррозии, которые будут использоваться для изготовления лопаток в газотурбинных двигателях кораблей и судов. Эти инновации позволят создавать более мощные и долговечные силовые установки.

Новые сплавы значительно превосходят отечественные аналоги по устойчивости к коррозии и способны работать при высоких температурах до 1000°C, не боясь агрессивного морского окружения.

В ОДК подчеркнули, что уже подготовлена вся необходимая документация и ведётся технологическая разработка для производства деталей из новых материалов. Эти сплавы будут использоваться для изготовления рабочих и сопловых лопаток турбин, которые испытывают высокие механические и термические нагрузки. Их применение повысит эффективность и мощность двигателей, способствуя созданию новых высокотехнологичных агрегатов.