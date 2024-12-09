В России разработали новый материал для суставных протезов

Учёные из Санкт-Петербургского политеха вместе с коллегами из технологического института и НМИЦ им. Алмазова изучают полимеры-термопласты для создания материалов, подходящих для эндопротезирования. Как рассказали в Минобрнауки, их цель — разработать материал, который будет безопасным, биосовместимым и максимально близким по характеристикам к человеческой кости. Это позволит решить проблемы современных имплантатов, таких как разрушение ткани вокруг титановых изделий.

Исследователи сосредоточились на полимерах-реактопластах, которые можно подстраивать под каждого пациента. Материалы тестируют в условиях, имитирующих операции: образцы печатают на 3D-принтере, погружают в плазму крови и подвергают экстремальным температурам. Старший научный сотрудник Илья Керестень объяснил, что их метод позволяет анализировать свойства материала, включая структуру, реологическое поведение и взаимодействие с костью. Важный шаг — создание пористой структуры, которая поможет кости «врасти» в имплант.

Следующим этапом станут опыты на животных, чтобы подтвердить эффективность разработок. В университете подчеркнули, что новая технология может сократить время и затраты на производство протезов: имплантат можно будет изготавливать прямо на операционном столе. Такой подход, как надеются учёные, изменит подход к эндопротезированию и улучшит качество жизни пациентов.