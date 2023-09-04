В России разработали новый метод лечения аритмии

Врачи-рентгенхирурги из Центра кардиоангиологии при Минздраве РФ внедряют современный метод лечения аритмии, называемый криогенной изоляцией устьев лёгочных вен (КИЛВ). Этот метод может использоваться для излечения аритмии и может быть встроен в смартфоны. Аритмия — это нарушение сердечного ритма, и она может привести к серьёзным проблемам, включая инсульт. КИЛВ предназначена для пациентов с фибрилляцией предсердий, что может быть причиной инсульта.

Этот метод, КИЛВ, показал свою эффективность, особенно для пациентов с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий, где более 80% пациентов могут быть излечены от аритмии навсегда. В ходе процедуры используется специальное оборудование, которое охлаждает область воздействия до очень низких температур. Катетер вводится в верхнюю треть бедра пациента и движется к лёгочным венам, где создаёт холодовой барьер, блокируя патологические электрические импульсы.

Процедура длится несколько минут на каждую лёгочную вену, и пациент находится под медикаментозным седативным действием. КИЛВ считается более безопасным методом по сравнению с радиочастотной абляцией, так как хладагент можно легко прекратить при необходимости, а форма катетера обеспечивает непрерывное воздействие, что уменьшает риск возврата аритмии.