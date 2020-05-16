В России разработали новый метод лечения рака вакциной

Речь идет о лечении злокачественных опухолей головного мозга. По словам врача, роль иммунитета в борьбе с раком заключается в распознавании и ликвидации опухолевых клеток, но при внутримозговых опухолях иммунная система может не справиться. *Вакцина позволяет стимулировать иммунитет и улучшать узнавание опухолевых клеток собственной иммунной системой”, — поделился Мишинов, отметив, что данная терапия будет являться частью комплексного лечения.

Отмечается, что каждая вакцина будет создаваться для каждого пациента индивидуально. Для этого, к слову, у него будут отбирать кровь для последующей культивации в ней необходимых иммунных клеток. В последствии предполагается ввод полученной вакцины в организм.