Наука и технологии
Сегодня 11:16
В России разработали новый метод лечения рака вакциной
Метод основан на иммунотерапии
Буквально сегодня нейрохирург Сергей Мишинов рассказал о том, что в России разработали новый метод лечения рака вакциной. Сообщается, что новая методика была разработана учеными Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Цивьяна при поддержке коллег из НИИ фундаментальной и клинической иммунологии.
Речь идет о лечении злокачественных опухолей головного мозга. По словам врача, роль иммунитета в борьбе с раком заключается в распознавании и ликвидации опухолевых клеток, но при внутримозговых опухолях иммунная система может не справиться. *Вакцина позволяет стимулировать иммунитет и улучшать узнавание опухолевых клеток собственной иммунной системой”, — поделился Мишинов, отметив, что данная терапия будет являться частью комплексного лечения.
Отмечается, что каждая вакцина будет создаваться для каждого пациента индивидуально. Для этого, к слову, у него будут отбирать кровь для последующей культивации в ней необходимых иммунных клеток. В последствии предполагается ввод полученной вакцины в организм.