В России разработали новый метод переработки ядерного топлива

Исследователи из Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН предложили новый подход к работе с отработавшим ядерным топливом.

В настоящее время в России идет работа над внедрением замкнутого ядерного топливного цикла, при котором эксплуатация традиционных реакторов на тепловых нейтронах будет «сопряжена» с реакторами на быстрых нейтронах. Это позволит и решить проблему добычи топлива для атомной энергетики, и сократить количество и опасность отработанного.

Переработка последнего — это ключевой этап, необходимый для замыкания ядерного топливного цикла. Ученые из ГЕОХИ нашли способы выделения из отходов группы так называемых трансплутониевых и редкоземельных элементов, последующего отделения америция от этой группы для «выжигания» в реакторах, а также разработали новые материалы — в частности, фосфатные — для консервации радионуклидов.

Предложенная технология ориентирована на радиохимические заводы нового поколения, однако отдельные разработанные методы могут быть использованы на профильных предприятиях уже сейчас, отмечают ученые. По их словам, к их разработкам проявил интерес «Росатом».