В России разработали новый метод запуска ракет с самолетов

Так, согласно обнародованному патенту, в будущем российские боевые самолеты могут оборудовать вертикальными пусковыми установками для ракет. В то же время, по задумке, пуск из данных ракет будет осуществляться по-минометному. Сами авторы данного метода стрельбы считают, что именно он является не только более безопасным, но и предоставляет возможность запускать ракеты с самолет, находяшегося прямо на земле.

”Способ вертикального воздушного старта ракет включает вертикальный старт ракеты из пускового контейнера, размещенного на воздушном носителе”, - сообщается в опубликованном патенте.

По задумке, запуск ракет из вертикального пускового контейнера по-минометному подразумевает, что ракета будет спущена из пусковой установки без включения двигателя. Так, двигатели ракета приводит в активное состояние непосредственно на безопасном расстоянии от носителя. А для того, что нивелировать давление от набегающего потока воздуха, разработчиками предусмотрено эксплуатировать двигатели стабилизации в носовой части ракет.