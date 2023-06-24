В России разработали новый питательный состав для стволовых клеток

В России разработали новый питательный состав для стволовых клетокДля него не требуется крови
Исследователи из Белгорода создали новую питательную среду для роста стволовых клеток, лишенную многих недостатков существующих.
Ученые из НИУ БелГУ разработали и запатентовали состав питательной среды для культивирования стволовых клеток без сыворотки крови.
В его основе — комплекс аминокислот и микроэлементов. Новый состав стабилен, сбалансирован и лишен целого ряда недостатков — неконтролируемого состава компонентов, специфичности, присутствия замедляющих или подавляющих рост клеток веществ.
В нем, подчеркивают разработчики, не происходит преждевременного запуска процесса дифференцировки в другие типы клеток при том, что рост самих стволовых клеток продолжается. Это важно для биотехнологических процессов промышленных масштабов и позволит новому составу быть в них востребованным, уверены ученые.