В России разработали новый питательный состав для стволовых клеток

Ученые из НИУ БелГУ разработали и запатентовали состав питательной среды для культивирования стволовых клеток без сыворотки крови.

В его основе — комплекс аминокислот и микроэлементов. Новый состав стабилен, сбалансирован и лишен целого ряда недостатков — неконтролируемого состава компонентов, специфичности, присутствия замедляющих или подавляющих рост клеток веществ.

В нем, подчеркивают разработчики, не происходит преждевременного запуска процесса дифференцировки в другие типы клеток при том, что рост самих стволовых клеток продолжается. Это важно для биотехнологических процессов промышленных масштабов и позволит новому составу быть в них востребованным, уверены ученые.