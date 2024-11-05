В России разработали новый способ добычи золота из руд

В России разработали новый способ добычи золота из рудКоторые раньше считались непригодными для переработки
Учёные из Уральского федерального университета разработали новую технологию для извлечения золота из сложной руды, которую не перерабатывают традиционные методы. Эта технология позволяет добывать более 90% драгоценного металла из так называемого «упорного» сырья, в котором золото распределено слишком мелко, чтобы его можно было эффективно извлекать стандартными способами. Новая методика уже получила российский патент и проходит проверку на международную защиту, а разработка велась в рамках программы «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты».
Главной особенностью новой технологии стало кислотное выщелачивание с добавлением специальных реагентов, что позволяет нейтрализовать вещества, которые мешают извлечению золота. Денис Рогожников, руководитель проекта, объяснил, что органический углерод в составе некоторых руд поглощает золото, снижая его добычу до 80% и меньше, и для преодоления этой проблемы команда использовала отходы бумажно-целлюлозного производства. Такая технология не только экологична, но и позволяет безопасно перерабатывать токсичные элементы, такие как мышьяк и ртуть, устраняя их вредное воздействие.
Метод уже проходит тестирование на Навоийском горно-металлургическом комбинате в Узбекистане, одном из крупнейших производителей золота в мире. Рогожников отметил, что предварительные результаты демонстрируют высокие показатели эффективности. Сейчас команда работает над оптимизацией процесса, чтобы подготовить технологию для дальнейших испытаний и внедрения в промышленное производство.