В России разработали новый способ обнаружения химикатов в воде

Учёные Казанского научного центра РАН предложили новый способ предотвращения загрязнения водоёмов фосфатами, что особенно актуально для крупных промышленных городов. В Минобрнауки сообщили, что специалисты исследовали применение металлополимеров на основе редкоземельных металлов, гадолиния и европия, чтобы определять опасные концентрации органических и неорганических фосфатов в воде. Новый материал был создан на базе полиакриламида, специально синтезированного для этих исследований, и включает цепочки, которые помогают обнаружить загрязнения при помощи современных технологий — спектроскопии и ядерного магнитного резонанса.

Согласно исследованию, при попадании в воду металлополимеры формируют особые клубкообразные структуры, которые могут меняться в зависимости от кислотности и состава воды. Эти структуры позволяют чувствительно фиксировать присутствие фосфатов, поскольку при добавлении в раствор даже малых концентраций наночастиц фосфатов наблюдаются заметные изменения в свете и магнитных характеристиках. Это открытие помогает учёным более точно оценивать уровень загрязнения воды и быстрее находить опасные вещества.

Исследователи отметили, что превышение допустимых норм фосфатов в воде приводит к эвтрофикации — избыточному накоплению биологических веществ, что ускоряет рост водорослей и ухудшает качество воды. В Казанском научном центре уточнили, что загрязнение водоёмов фосфатами может привести к дефициту кислорода, гибели рыбы и других обитателей, а также к размножению токсичных цианобактерий. Поэтому своевременное обнаружение излишков фосфатов необходимо для предотвращения этих негативных последствий.