В России разработали новый способ очистки воды от химии

В различных отраслях, таких как химическая промышленность, фармацевтика, косметология и парфюмерия, сейчас используется более 60 видов синтетических красителей. Однако некоторые из них могут быть опасными для живых организмов, вызывая мутации, аллергические реакции и даже рак. Красители попадают в окружающую среду через сточные воды промышленных предприятий, и это создаёт серьёзную проблему очистки сточных вод.

Одним из распространённых методов извлечения красителей является использование сорбентов, которые селективно поглощают вещества из смеси. Этот метод имеет преимущества в высокой эффективности, простоте внедрения в химические системы анализа и экологической безопасности.

Учёные из различных институтов предложили новый способ получения сорбента на основе оксида графена, который был произведён путём пропускания оксида графена через газовую смесь. Полученный материал имеет увеличенную поверхность почти в 30 раз по сравнению с исходным материалом благодаря образованию наноразмерных пор. Такой оксид графена показал высокую эффективность в очищении воды от органических красителей.

Эксперименты подтвердили, что газопламенный оксид графена обладает большей поверхностью и способностью поглощать красители из водных растворов. В течение всего 20 минут этот материал полностью удалял краситель метиленовый синий из раствора. Благодаря его структуре, оксид графена можно легко отделить от очищенной воды.

Учёные также планируют дальнейшие исследования по применению этого материала для удаления ионов тяжёлых и радиоактивных металлов из воды, а также для очистки токсичных газов из атмосферы.