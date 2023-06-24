В России разработали новый способ прогноза добычи нефти

Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета совместно с коллегами из Индии и США разработали модель, прогнозирующую добычу нефти по поведению потока углеводородов через дроссели. Работа ученых опубликована в журнале Petroleum.

Поверхностные дроссели устанавливаются на устье скважин для регулирования подачи нефти. Они помогают минимизировать различные проблемы — заклинивании поверхностного оборудования, предотвращении избыточной добычи скважиной песка и так далее.

Разработанная учеными модель учитывает поведение потока через дроссели. Для ее обучения и тестирования исследователи использовали данные месторождения на континентальном шельфе Норвегии в Северном море за последние несколько лет.

Специалисты устранили шумы — некондиционные и отсутствующие значения — и нормализовали данные. Это помогло повысить точность прогнозирования алгоритмов при анализе, рассказывает один из исследователей, доцент кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ Дмитрий Мартюшев.

Тестирование показало, что по эффективности модель превзошла существующие методы для прогнозирования добычи нефти. Кроме того, она позволяет лучше обобщить данные и поможет оценить остаток сырья, присутствующий в продуктивных пластах.