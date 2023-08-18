В России разработали обезболивающее средство из яда опасного паука

Учёные из Института биоорганической химии (ИБХ) РАН и МФТИ пришли к интересному решению для облегчения боли. Они использовали яд самого опасного паука в мире — паука-солдата, чтобы создать новый вид обезболивающего. Этот яд содержит пептиды, которые оказались полезными для лечения.

Исследователи выяснили, что один из пептидов из яда паука помогает уменьшить болевые ощущения, управляя активностью нейронов в клетках. Он снижает активность тех нейронов, которые ответственны за передачу сигналов боли. Важно подчеркнуть, что полученные результаты обещают многое, но ещё требуют дополнительных исследований.

Учёные также исследуют другие насекомые, чтобы разработать новые безопасные обезболивающие средства. Эти средства могут не вызывать зависимости, в отличие от традиционных обезболивающих препаратов, и не иметь негативных эффектов, таких как проблемы с желудком или аллергии.