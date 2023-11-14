В России разработали оборудование для хирургии в виртуальной реальности

Самарские учёные представили новое оборудование для нейрохирургии, которое использует передовую технологию виртуальной реальности. Для реабилитации пациентов разработан тренажёр, где они, надев специальные сандалии с пневмокамерами, погружаются в виртуальное пространство. В этом мире они выполняют прогулки, активируя нейроны и копируя движения, что способствует постепенному восстановлению шагательного рефлекса.

Система хирургической навигации самарских учёных предлагает увеличенную точность и безопасность операций. Её преимущество заключается в возможности деления изображения на участки, что значительно улучшает контроль во время хирургических вмешательств. Это инновационное оборудование производится в Центре серийного производства Самарского государственного медицинского университета при поддержке Минздрава России.