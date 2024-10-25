В России разработали оборудование для сверхбыстрой связи со спутниками

Компания «Спутникс», входящая в состав «Sitronics Group», представила уникальную разработку, которая обеспечивает молниеносную передачу данных с орбитальных спутников на землю. Речь идёт о высокоскоростной линии в Х-диапазоне, способной передавать информацию со скоростью от 600 до 1750 Мбит/с. Это значит, что теперь огромные объёмы данных можно будет передавать намного быстрее, чем прежде.

Команда разработчиков подчеркнула, что новый блок имеет компактные размеры и весит всего 15 кг, что позволяет устанавливать его на различные спутники. Эта особенность значительно упрощает процесс модернизации существующих аппаратов и повышает их эффективность. Более того, такая аппаратура даст возможность «Спутниксу» значительно ускорить массовый выпуск спутников и оптимизировать затраты на серийное производство.

Также стоит отметить универсальность нового оборудования: оно подходит не только для российских спутников, но и для зарубежных. Это открывает новые горизонты для компании и усиливает её позиции на рынке спутниковых технологий, делая «Спутникс» более конкурентоспособным участником этой динамичной отрасли.