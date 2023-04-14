В России разработали очки смешанной реальности для использования в разных отраслях

Авторы разработки — команда SKADI Technologies Санкт-Петербургского горного университета. В основе очков лежит технология birdbath. Принцип работы в том, что лучи проходят через специальное полупрозрачное зеркало и под прямым углом отражаются в человеческий глаз. Благодаря этому пользователь видит и физическую и цифровую реальность, что позволяет выводить необходимые для работы данные. Управление интерфейсом операционной системы очков осуществляется с помощью жестов и движением пальцев рук.

Очки представлены в трёх версиях: модели с одним и двумя экранами, а также устройство, встроенное в каску. Очки могут бесперебойно работать в течение шести часов без подзарядки.

В дальнейшем такие очки мешанной реальности могут заменить смартфоны и другие гаджеты.