В России разработали один из самых маленьких индикаторов для двигателей истребителей

По данным издания, занимались разработкой специалисты Казанского приборостроительного конструкторского бюро, при этом на сегодняшний день в компании уже запущено полноценное предсерийное производство индикатора. В дальнейшем его планируется использовать в отечественных истребителях серии МиГ

”Резервный многофункциональный индикатор является ярким примером развития современного пилотажно-навигационного оборудования и индикаторов <...> На сегодняшний день имеющийся вариант исполнения изделия является одним из самых миниатюрных в России”, - рассказал генеральный директор Казанского приборостроительного конструкторского бюро Илдус Курбиев.

Что интересно, устройство, несмотря на свой крайне малый размер, способно отображать целый массив различных полезных данных, таких как обороты двигателей (два канала), температуру выхлопных газов (два канала), напряжение бортовой сети (два канала) и полетное время.