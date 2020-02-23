В России разработали опытный образец гиперзвуковой ракеты

”Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса "воздух - поверхность" для внутрифюзеляжного размещения на истребителе Су-57”, — рассказал источник агентства.

Его слова также подтвердил другой источник ТАСС, при этом добавив, что “ракета пока не испытывалась вместе с самолетом-носителем". К слову, ни один из собеседников не стал рассказывать о характеристиках, которыми может “похвастаться” новейшая российская разработка — по всей видимости, об этом нам еще только предстоит узнать.