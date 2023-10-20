В России разработали органическое гибкое «стекло»

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) и Государственного Оптического Института им. Вавилова разработали гибкое «стекло» из органического полимера, которое можно использовать для создания более прочных и гибких дисплеев в различной электронике, включая планшеты, мониторы, банкоматы и многое другое.

Эта технология не имеет аналогов в России, и в большинстве случаев подобные материалы производятся за границей. Однако благодаря разработке отечественных учёных, эти гибкие плёнки теперь можно производить в России. В настоящее время исследователи могут создавать плёнки размером с экран смартфона, но при необходимости масштабировать производство.

Дисплеи включают несколько слоёв, включая поляризаторы, которые играют ключевую роль в формировании изображения и регулировке яркости. Большинство поляризаторов сегодня создаются из хрупких неорганических материалов. Однако созданные учёными поляризаторы из органических плёнок на основе оксида графена обладают высокой прочностью и миниатюрностью. Эта разработка может использоваться для дисплеев разных типов. Учёные сейчас ищут потенциальных партнёров для индустриального внедрения этой технологии.