В России разработали особую молекулу для лечения болезней суставов

В Курчатовском комплексе физико-химических технологий создали новый препарат, включающий в себя противовоспалительное средство метотрексат и радионуклид лютеций-177 (177Lu). Этот препарат может быть использован для лечения аутоиммунных артритов, что было объявлено в пресс-центре НИЦ «Курчатовский институт».

Сейчас для лечения воспалительных заболеваний суставов часто применяется метод радиосиновэктомии, где радиофармпрепараты с бета-излучающими изотопами вводятся в сустав. Этот метод не требует хирургического вмешательства и позволяет избежать госпитализации и реабилитации после операции. В качестве изотопов используются иттрий-90 и рений-186.

Учёные из Курчатовского института усовершенствовали этот метод, создав конъюгат с использованием метотрексата. Этот препарат обладает противовоспалительными свойствами и применяется в традиционной медицине для лечения ревматических заболеваний.

Ксения Маковеева, научный сотрудник Курчатовского комплекса, подчеркнула, что их идея заключается в создании соединения, которое объединяет терапевтические эффекты метотрексата и лютеция-177. Это позволяет доставить радионуклид точно к месту воспаления, усиливая терапевтический эффект. Также новый препарат может быть использован для визуализации очагов заболевания, что делает его универсальным инструментом в лечении ревматоидного артрита.