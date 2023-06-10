В России разработали «отпугиватель» акул

НПО «Ударно-волновые технологии» разработало устройство, способное отпугивать акул узконаправленной «ударной волной» нелинейного звука, заявил генеральный директор объединения Алексей Огневский. Его прототипы уже собраны.

Похожий на приборы ударно-волновой терапии аппарат размером 0,5 на 2 метра оснащен магнитной катушкой и прикрепленной к ней мембраной. При генерации первой импульса формируется «ударная волна». Её можно сфокусировать в узкий луч нелинейного звука — физического явления, воздействие которого похоже на взрыв, — способный распространяться на десятки метров.

Его энергия выделяется на границе сред с разными свойствами, рассказывает физик. Для акулы такая граница возникает между печенью и остальными органами. В результате рыба ощущает дискомфорт как от удара или от резкой встряски, что может ее отпугнуть. Нацелить импульс проблемы не составит — современные сонары способны определять положение животных с точностью до нескольких сантиметров.

Более мощный луч способен вывести акулу из строя или даже убить. Однако экспериментов, позволяющих точно говорить об этом, не проводилось, признает Огневский.

По его оценке, стоимость излучателя излучателя нелинейного звука составит от 10 до 12 миллионов рублей. Разработчики вели переговоры о продаже устройств с одной из ближневосточных стран, но контакты прервались в феврале 2022 года.