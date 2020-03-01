В России разработали первый корабль, работающий на природном газе

”Раньше никогда мы не выпускали суда на газомоторном топливе. И сегодня мы закладываем пока прогулочное судно, но в дальнейшем газомоторное топливо имеет огромные перспективы”, — сообщил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на церемонии закладки корпуса пассажирского речного судна.

Отметим, что сжиженный природный газ, который используется в новом корабле, является не только более экологичным, но и менее затратным топливом. Кроме того, благодаря газу двигатели судна меньше изнашиваются. Предполагается, что в будущем в России будут произведены и другие корабли на экологичном топливе.