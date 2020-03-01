Наука и технологии
Сегодня 09:41
В России разработали первый корабль, работающий на природном газе
Данное топливо менее затратно и более экологично
В России разработали первый корабль, работающий на природном газе. Разработкой данного судна занимались специалисты “Зеленодольского ПКБ”, а закладка корпуса, в свою очередь, прошла на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького.
”Раньше никогда мы не выпускали суда на газомоторном топливе. И сегодня мы закладываем пока прогулочное судно, но в дальнейшем газомоторное топливо имеет огромные перспективы”, — сообщил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на церемонии закладки корпуса пассажирского речного судна.
Отметим, что сжиженный природный газ, который используется в новом корабле, является не только более экологичным, но и менее затратным топливом. Кроме того, благодаря газу двигатели судна меньше изнашиваются. Предполагается, что в будущем в России будут произведены и другие корабли на экологичном топливе.