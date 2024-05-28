В России разработали первый полностью отечественный облачный сервис

ТрансТелеКом, компания, которая предоставляет современные цифровые услуги, совместно с YADRO, крупнейшим российским производителем вычислительной техники, разработали новое облачное решение. Оно создано на отечественном программном и аппаратном обеспечении и предлагает высокий уровень защиты данных и все необходимые инструменты для цифровой трансформации.

Этот облачный сервис, основанный на серверах YADRO и российском программном обеспечении, обеспечивает безопасное хранение информации, а также возможность запуска приложений и аналитики данных. Он соответствует законодательным требованиям и предоставляет клиентам гибкие возможности управления и контроля.

Это облачное решение призвано повысить эффективность и уровень информационной безопасности для компаний и организаций, предоставляя им новые сервисы и инструменты для работы.