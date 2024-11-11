В России разработали плёнку для профилактики болезней полости рта

Учёные из РТУ МИРЭА разработали инновационные антибактериальные плёнки для профилактики заболеваний полости рта. В основе этих плёнок — экстракты лимонена и цитраля, активных компонентов цитрусовых и лемонграсса, которые обладают антимикробной активностью. Как пояснила Мария Золотарева, старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации, такие плёнки обеспечивают продолжительный контакт с слизистой рта, что усиливает их лечебный эффект.

Плёнки, содержащие природные терпены, были протестированы с различными комбинациями растительных экстрактов. Оценка качества плёнок проводилась по нескольким показателям: времени растворения, уровню pH водного раствора, остаточной влаге и антимикробной активности. Результаты тестирования показали, что плёнки эффективно борются с грамположительными и грамотрицательными бактериями, а также с грибами.

Эти разработки обещают стать важным шагом в профилактике и лечении инфекционных заболеваний полости рта. Эксперты уверены, что использование таких плёнок может значительно улучшить здоровье полости рта, предлагая более удобную альтернативу таблеткам и спреям.