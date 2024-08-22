В России разработали ПО для анализа состояния сосудов сердца

В Первом МГМУ разработали инновационную программу, которая помогает врачам оценивать состояние сердечно-сосудистой системы пациента и определять, нужно ли устанавливать стент. Об этом сообщили в Сеченовском Университете. Это важно, потому, что стенозы сосудов, представляющие собой сужение, могут серьёзно ограничивать кровоток и приводить к различным осложнениям.

Причиной стенозов чаще всего становится атеросклероз, который затрагивает стенки сосудов. Когда сосуд закупоривается, это может вызвать ишемию или даже некроз тканей. Врачи могут решить эту проблему с помощью стентирования, при котором в суженный сосуд устанавливается стент для восстановления кровотока.

Созданная программа анализирует данные с мультиспиральной компьютерной томографии или коронарной ангиографии и строит модель сосуда. Это позволяет рассчитывать, как стеноз влияет на кровоток, не прибегая к инвазивным методам и дорогостоящим процедурам. Директор Института компьютерных наук и математического моделирования Сеченовского Университета Сергей Симаков рассказал, что новый софт может рассчитывать резерв кровотока для каждого пациента, что поможет врачам принимать более обоснованные решения. На данный момент программа уже готова и проходит клинические испытания.