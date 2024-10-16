В России разработали ПО для контроля изображений на рекламных билбордах

Группа Russ представила новое корпоративное приложение под названием «Фотостена», которое позволяет в реальном времени следить за цифровыми рекламными конструкциями с помощью установленных IP-камер. Это приложение стало частью большого проекта по улучшению мониторинга наружной рекламы, делая визуальный контроль гораздо более удобным. Теперь технические специалисты могут легко выбирать нужные экраны, используя фильтры по типу, городу и улице, а также использовать функцию масштабирования для лучшего просмотра.

Как рассказал Игорь Коваль, директор Департамента IT и бизнес-процессов компании, приложение помогает оптимизировать бизнес-процессы и делает работу сотрудников более комфортной. Он подчеркнул, что «Фотостена» объединяет изображения с камер и информацию по конструкциям в одном сервисе, что значительно упрощает работу. Кроме того, в будущем планируется добавить возможность просмотра архивных проектов, что расширит функционал приложения.

Таким образом, «Фотостена» не только упрощает мониторинг рекламных экранов, но и открывает новые перспективы для эффективного управления рекламным инвентарём. Это решение обещает улучшить взаимодействие сотрудников с цифровыми технологиями и повысить общую эффективность работы компании.