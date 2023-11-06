В России разработали ПО для контроля смен на предприятиях

В России разработали ПО для контроля смен на предприятияхС большим количеством персонала
Российские специалисты разработали ПО для контроля смен на предприятиях с непостоянным объёмом работ
Компания BIA Technologies представила новый продукт «БИА. УдобнаяСмена, «, который предназначен для упрощения внутреннего подбора сотрудников на рабочие смены. Этот сервис подходит для различных организаций, где требуется постоянная сменяемость персонала и изменяющаяся нагрузка, такие как логистические компании, производственные предприятия, сетевые магазины, и колл-центры.
«БИА. УдобнаяСмена» помогает эффективно управлять рабочей нагрузкой в периоды повышенной активности, справляться с неожиданными событиями, такими как увольнения или болезни сотрудников, и снижает затраты на подбор персонала в 20 раз, что позволяет сэкономить до 25% расходов на труд. Продукт разработан с упором на простой и удобный интерфейс, обеспечивая управленцам простой доступ к необходимым функциям в едином окне.
Работа с «БИА. УдобнаяСмена» включает следующие этапы: загрузка информации о сотрудниках с указанием их доступности и предпочтительных графиков работы, подключение персонала через QR-код с помощью чат-бота, создание задач с описанием работ, отправку предложений о работе в Telegram, автоматическую обработку согласий и создание списка задач для менеджера, который может утвердить или отклонить назначения и передать данные в корпоративную учётную систему.