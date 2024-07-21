Наука и технологии
Опубликовано 21 июля 2024, 21:13
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В России разработали ПО для массового тестирования приложений для смартфонов

«Мобильная ферма» позволяет эмулировать поведение программы на различных моделях телефонов
Российская компания Selectel разработала платформу для тестирования мобильных приложений сразу нескольких моделей
В России разработали ПО для массового тестирования приложений для смартфонов
© Daniel Romero

Компания Selectel анонсировала запуск новой фермы мобильных устройств, которая упростит и ускорит процесс тестирования приложений на разных платформах. Этот сервис поможет улучшить качество мобильных продуктов и сократить время их выхода на рынок, позволяя проводить тесты в облачной среде.

С помощью «мобильной фермы» клиенты смогут тестировать свои приложения на множестве популярных смартфонов без необходимости их покупки. Ферма поддерживает как ручные, так и автоматические тесты и охватывает широкий ассортимент моделей от брендов, таких как Xiaomi, Samsung, Galaxy, Tecno и других. В тестировании участвовали устройства на ОС Android с различными характеристиками, и Selectel продолжает расширять список доступных гаджетов и операционных систем.

Теперь разработчики могут использовать удобный интерфейс для интеграции и тестирования через Android Studio или Git, а также настраивать тестовое окружение под свои нужды. Устройства будут доступны только клиентам, которые их арендуют, и будут полностью очищены после завершения тестирования для защиты данных. Это решение подойдёт для команд любого размера, которые хотят оптимизировать процесс тестирования и улучшить качество своих приложений.