В России разработали ПО для массового тестирования приложений для смартфонов

Компания Selectel анонсировала запуск новой фермы мобильных устройств, которая упростит и ускорит процесс тестирования приложений на разных платформах. Этот сервис поможет улучшить качество мобильных продуктов и сократить время их выхода на рынок, позволяя проводить тесты в облачной среде.

С помощью «мобильной фермы» клиенты смогут тестировать свои приложения на множестве популярных смартфонов без необходимости их покупки. Ферма поддерживает как ручные, так и автоматические тесты и охватывает широкий ассортимент моделей от брендов, таких как Xiaomi, Samsung, Galaxy, Tecno и других. В тестировании участвовали устройства на ОС Android с различными характеристиками, и Selectel продолжает расширять список доступных гаджетов и операционных систем.

Теперь разработчики могут использовать удобный интерфейс для интеграции и тестирования через Android Studio или Git, а также настраивать тестовое окружение под свои нужды. Устройства будут доступны только клиентам, которые их арендуют, и будут полностью очищены после завершения тестирования для защиты данных. Это решение подойдёт для команд любого размера, которые хотят оптимизировать процесс тестирования и улучшить качество своих приложений.