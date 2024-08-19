В России разработали ПО для нейросетевой обработки видео

Российская ИТ-компания «Криптонит», входящая в «ИКС Холдинг», представила новый плагин для обработки видеоданных с использованием нейросетей на отечественном оборудовании. Этот плагин, названный nminfer, работает в составе популярного фреймворка GStreamer и предназначен для выполнения инференса (применения заранее обученных нейросетевых моделей). По словам представителей компании, nminfer может служить альтернативой плагинам для DeepStream от Nvidia и поддерживает работу на вычислительных ускорителях НТЦ «Модуль», таких как NM Card.

Плагин nminfer помогает обрабатывать видеопотоки, распознавая и классифицируя объекты в реальном времени. Он интегрируется с отечественными ускорителями, что позволяет использовать нейросети для различных задач, таких как распознавание лиц или номеров автомобилей. Создатель плагина, инженер-программист Антон Подлегаев, отметил, что nminfer обеспечит технологическую независимость и упростит разработку приложений для обработки потоковых данных.

Ускоритель NM Card, на котором работает nminfer, является российским аналогом Nvidia Jetson Nano и предназначен для высокопроизводительной обработки сигналов. NM Card имеет схожую производительность с Jetson Nano, показывая почти одинаковую скорость обработки видеопотоков. В компании «Криптонит» также добавили, что nminfer поддерживает более продвинутую версию ускорителя — NM Quad.