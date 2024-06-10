В России разработали ПО для создания резервных копий данных компаний

Компания K2Тех разработала продукт ROC Backup для безопасного хранения и восстановления данных из сервисов Яндекса, таких как Почта, Диск и Календарь. Он предназначен для компаний, использующих Яндекс 360 для бизнеса или планирующих переход на эту платформу.

ROC Backup дополняет встроенные механизмы Яндекс 360 и обеспечивает защиту информации от случайного или преднамеренного удаления. Он предоставляет инструменты для резервного копирования, поиска, восстановления, анализа и экспорта данных.

Этот продукт помогает решать различные задачи, связанные с безопасностью данных, включая восстановление удалённых файлов, доступ к информации ушедших сотрудников и соблюдение внутренних и внешних стандартов хранения данных.ROC Backup облегчает работу с безопасностью благодаря широкому функционалу и возможности гибкого хранения данных локально или в облаке.