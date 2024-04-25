В России разработали ПО для точного подсчёта всхожести растений

Институт цитологии и генетики СО РАН, работая с партнёрами, создал новое программное обеспечение для точного подсчёта всходов на полях. Оно основано на использовании искусственного интеллекта и поможет улучшить оценку качества всходов и планирование использования удобрений.

Современное земледелие требует регулярного мониторинга полей с сельскохозяйственными культурами, включая подсчёт взошедших растений. Ранее эту задачу решали, оценивая снимки полей с помощью беспилотных аппаратов, но новый подход, основанный на нейронных сетях, обещает быть более точным и быстрым.

Специалисты сначала собрали большой объем изображений для обучения нейронных сетей, а затем разработали алгоритмы для их анализа. Это позволит не только более точно подсчитывать всходы, но и давать рекомендации по агротехнике для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.