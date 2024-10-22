В России разработали ПО для точной оценки навыков водителей такси

Эксперты из Exodrive и «Ренессанс страхования» анонсировали новую программу, направленную на снижение числа аварий в корпоративных автопарках. По словам CEO Exodrive Евгения Чёрных и вице-президента «Ренессанс страхования» Владимира Тарасова, цель программы — уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий, особенно в сегментах, где риск аварий особенно высок.

Программа сочетает современные технологии, такие как искусственный интеллект, телематика и анализ больших данных. Эти инструменты легли в основу системы Экзодрайв, которая не просто оценивает риски водителей, а активно помогает в их управлении. В рамках пилотных проектов система показала свою эффективность, позволив сократить количество ДТП на 20%. Это значительное достижение демонстрирует, как технологии могут повысить безопасность на дорогах и улучшить работу такси.

Евгений Чёрных отметил, что система использует комплексный подход к оценке поведения водителей. Устанавливаемый на автомобили трекер собирает данные о поездках, а затем анализирует их с помощью искусственного интеллекта, что помогает прогнозировать риски и корректировать поведение водителей. Владимир Тарасов добавил, что благодаря телематике новый метод объективно оценивает качество вождения и существенно снижает риски, особенно для водителей такси. Экзодрайв может стать важным инструментом не только для оценки, но и для оптимизации управления автопарками и разработки новых страховых продуктов, например, для молодых водителей, стиль вождения которых теперь можно оценить на основе реальных данных, а не усреднённых ставок.