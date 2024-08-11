В России разработали ПО для управления компьютером движениями в воздухе

В Новосибирском государственном университете разработали инновационную программу под названием Gesys, которая позволяет управлять компьютером или ноутбуком с помощью жестов, захватываемых камерой. Этот проект, созданный студентом Механико-математического факультета Артёмом Летегиным, способен заменить мышь и трекпад, делая взаимодействие с техникой более удобным. Программа будет легко интегрироваться в любые устройства и работать на всех основных платформах.

Артём Летягин отметил, что добавление распознавания жестов в повседневное использование техники открывает множество новых возможностей. Он уже работает над расширением для Google Chrome и считает, что технология найдёт применение в самых разных сферах, таких как тренировка жестового языка или управление устройствами, когда руки заняты, например, при приготовлении еды или работе в перчатках.

Разработчик проекта недавно стал победителем конкурса «Студенческий стартап», получив 1 миллион рублей на развитие своей идеи. Выигранные средства планируется потратить на поддержку команды и тестирование программы на различных устройствах. В будущем Gesys будет работать на всех основных операционных системах, включая Windows, Linux и macOS, а также сможет взаимодействовать с любыми интерфейсами ПК.