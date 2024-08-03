В России разработали ПО для выявления «плохих» слов

В УрФУ разработали новый сервис, который помогает улучшить тексты, заменяя в них «плохие» слова на нейтральные. Например, вместо слова «директриса» система предложит «директор», а «водила» заменит на «шофёр». Этот инструмент работает как надстройка для редактора Word, автоматом, подсвечивая неподобающие слова и предлагая альтернативы, как проверка орфографии.

Однако сервис не только заменяет слова, но и учитывает контекст. Слово «пенсионер» может быть уместно, а вот «старики и старухи» — нет, особенно если речь идёт о людях старшего возраста. Система анализирует окружение слов и их значение, чтобы подобрать наиболее подходящие варианты. В планах — доработать алгоритм для работы с омонимами и многозначными словами.

Хотя аналогичные программы уже существуют за границей, например, Angry Translator для английского языка, для русского таковых не было. Этот сервис от УрФУ представляет собой уникальную разработку, способную сделать текст более корректным и приятным для чтения.