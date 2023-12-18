В России разработали «поисковик» должников

Учёные из Уральского федерального университета (УрФУ), и разработчики из Китая представили инновационную поисковую модель, способную выявлять местонахождение заёмщиков, пропускающих выплаты по займам или не собирающихся возвращать кредиты. Программное обеспечение, созданное на базе машинного обучения, обеспечивает кроссплатформенный поиск информации в нескольких источниках одновременно, включая анализ файлов в различных форматах.

Первоначально пилотная версия будет запущена в Китае, где широко используются интернет-сервисы, социальные платформы и онлайн-торговые площадки, что обеспечит больше данных для анализа. Для определения заёмщика специалисту достаточно будет ввести его базовую информацию, такую как имя, фамилия, дата и место рождения, номер телефона и адрес. Программа проведёт анализ доступных онлайн-платформ, включая правительственные сервисы и социальные сети.

Система сохраняет полученную информацию, и в случае подозрений со стороны банка по клиенту, она определит его текущее местоположение и предоставит соответствующие результаты. Позже сервис планируется адаптировать для использования в России, внедрив отечественные социальные сети и платформы, а также их зарубежные аналоги, популярные среди российских пользователей.