В России разработали повязки для лечения хронических ран

Исследователи из Университета МИСИС и Института клинической и экспериментальной лимфологии представили усовершенствованное нановолокно для создания повязок, которые помогут избежать проблем у пациентов после операций и справиться с хроническими ранами. Они совместили две технологии — добавление ионов серебра в материал и использование антимикробных соединений. Ранее считалось, что эти методы несовместимы, сообщили в НИТУ МИСИС.

Улучшенные нановолокна обладают сильным антибактериальным действием и хорошо взаимодействуют с организмом. Благодаря новой технологии, такие повязки могут быть эффективнее, чем другие. Они не только борются с бактериями, но и способствуют восстановлению тканей, пояснил старший научный сотрудник НИЦ «Неорганические наноматериалы», НИТУ МИСИС, Антон Манахов.

Исследователи установили, что оптимальное время для введения ионов серебра — 2,5 минуты, чтобы повысить антибактериальную активность. Продолжительная обработка может уменьшить эффективность материала. В дальнейшем они намерены провести дополнительные тесты, чтобы проверить эффективность нановолокон при лечении различных инфекций и ран.